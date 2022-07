Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL)AFP

Publicado 20/07/2022 13:26 | Atualizado 20/07/2022 13:34

O Partido Liberal (PL) informou nesta quarta-feira, 20, que barrou quase 40 mil inscrições falsas para a convenção de oficialização da candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, marcada para domingo, 24, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Outras 10 mil inscrições foram consideradas autênticas e, por isso, estão confirmadas para o evento.

De acordo com a legenda, a equipe técnica utilizou inteligência artificial e armazenou os protocolos de internet do que chama de ataques, e pode tomar medidas legais se verificar a ocorrência de crime.