Vítimas foram encontradas com marcas de perfuração no corpoNSC TV/Reprodução

Publicado 21/07/2022 08:46 | Atualizado 21/07/2022 08:47

Santa Catarina - Um casal foi encontrado sem vida e com sinais de violência no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na localidade do Timbó, na noite de terça-feira, 19. Segundo a Polícia Militar, Augustinho Petry, 57 anos, e Eliana Maria Stickel Francisco, 46 eram namorados, mas os corpos estavam em quartos diferentes. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, as vítimas foram mortas com perfurações causadas por "arma branca".

Os corpos foram encontrados pelo filho de Augustinho. Segundo ele, o pai não respondia as mensagens e que foi até o local preocupado. Chegando lá, encontrou as vítimas. Na casa havia uma espingarda no chão e cartuchos espalhados. Além disso, o local havia sido revirado e a caminhonete do homem foi levada. As informações foram divulgadas pela NSC TV.



A Polícia Civil investiga o caso e alega que não descarta nenhuma possibilidade, incluindo o roubo seguido de morte. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A caminhonete de Augustinho foi encontrada em Indaial. O veículo passará por perícia.