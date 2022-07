O fogo ficou restrito ao quarto da vítima - PM-DF - Ascom

O fogo ficou restrito ao quarto da vítimaPM-DF - Ascom

Publicado 23/07/2022 13:28

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu na manhã deste sábado, 23, um homem que tentou incendiar a casa da ex-companheira, em Santa Maria, a 26 quilômetros de Brasília. Segundo os policiais, o acusado, de 40 anos, entrou pelo telhado da residência, espalhou gasolina pelos cômodos e esperou a mulher chegar para atear fogo. Ninguém ficou ferido.

O incêndio atingiu apenas o quarto da vítima, já que as chamas foram debeladas com a ajuda de vizinhos. Uma viatura do Corpo de Bombeiros também esteve no local e fez a retirada da gasolina dos demais cômodos.

A vítima e o agressor foram levados para a 20ª DP (Gama). O homem responderá por provocar incêndio e também será enquadrado na Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher.