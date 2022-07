Forças Armadas iniciam ações da Operação Ágata na fronteira oeste do país - Divulgação/Ministério da Defesa

Publicado 25/07/2022 17:23

As Forças Armadas deram início às atividades da Operação Ágata Conjunta Oeste 2022, que visa combater crimes transfronteiriços nos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. A ação conta com quatro mil militares, que serão responsáveis por táticas de monitoramento, como inspeções, vistorias, revistas e patrulhamento, além de montagem de postos de bloqueio.

Segundo informou o Ministério da Defesa nesta segunda-feira (25), as atividades começaram no dia 18, com reuniões técnicas entre os órgãos envolvidos. As atividades são voltadas para o combate a crimes como contrabando, descaminho, narcotráfico e garimpo ilegal. A ação também visa promover a preservação do meio ambiente.

Criada em 2011, a Operação é realizada em parceria com órgãos de segurança pública e de fiscalização (federais, estaduais e municipais). Além das atividades de combate ao crime, o grupo oferece atendimento médico-odontológico à população. Desta vez, a operação contou com a ajuda das autoridades paraguaias.