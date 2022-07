Brasil chega a 677.143 vidas perdidas desde o início da pandemia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 25/07/2022 19:20

Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 30.609 novos casos de Covid-19 , e 179 óbitos relacionados à doença. Com os números, já são 33.621.965 confirmações em todo o país, e 677.143 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Os dados do Conass (Conselho Nacional de Secretário de Saúde) representam uma queda na média móvel de casos registrados em relação à semana passada. Enquanto hoje (25) a média se encontra em 40.307, na segunda-feira passada (18) o número era de 57.044.



A média móvel do número de óbitos também registrou um queda em relação à semana anterior. Hoje, a média é de 232 mortes, enquanto na semana passada era de 251 óbitos.



São Paulo é o estado com maior número de casos e óbitos causados pela Covid-19, com 5.883.611 e 172.555, respectivamente. Em seguida vem Minas Gerais, com 3.798.998 pessoas infectadas e 62.755 mortos, e Rio de Janeiro, com 2.434.132 casos e 74.654 óbitos.