Jessica e o bebê foram encontrados mortos em casa - Reprodução

Publicado 27/07/2022 07:51

Um homem identificado como Kelber Henrique Pereira foi preso na noite de terça-feira, 26, pela Polícia Militar de Paulínia, em São Paulo, suspeito de matar a mulher de 23 anos e o filho deles, um bebê de 3 meses. Caso aconteceu na segunda-feira, 25, em Blumenau, Vale do Itajaí, Santa Catarina. O casal estava junto há cerca de quatro anos.

A Polícia suspeita que Kelber tenha assassinado Jéssica Mayara Ballock e o filho dela, Théo Pereira, dentro do apartamento onde moravam juntos. Os corpos foram encontrados na segunda-feira. O homem teve a prisão temporária solicitada logo que as investigações foram iniciadas.



A mãe e o bebê foram encontrados com marcas na garganta e uma faca com sangue foi encontrada no imóvel. Agora, investigadores aguardam os resultados dos laudos no IML.