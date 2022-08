Programa terá como foco promover ações de orientação sobre medidas de prevenção e acolhimento das mulheres em situação de violência - Agência Brasil

Publicado 02/08/2022 13:11 | Atualizado 02/08/2022 13:13

A Caixa Econômica Federal (CEF) deve lançar, na próxima semana, um programa direcionado ao público feminino, o Caixa Pra Elas. Segundo o banco, até o final deste mês, mil agências terão espaços dedicados às mulheres, e 8 mil empregados estarão capacitados para o atendimento especializado.

O programa terá como foco promover ações de orientação sobre medidas de prevenção e acolhimento das mulheres em situação de violência, educação financeira para o empreendedorismo e oferta de produtos e serviços bancários destinados ao público feminino

Essa é uma das pautas encampadas pela presidente do banco, Daniella Marques, que assumiu o cargo no final de junho. Ela chegou ao comando da Caixa após a saída de Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual, e tem dado ênfase à proteção das mulheres e ao empreendedorismo feminino em entrevistas e pronunciamentos públicos.

A Caixa aderiu ainda à campanha Agosto Lilás, de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O Banco do Brasil também aderiu à campanha, e abriu as agências para o acolhimento de mulheres em situação de violência. O BB tem projetos como o BB para Elas, com foco em questões como o empreendedorismo, e que também participa do Circuito Agro, iniciativa itinerante da instituição destinada ao público agro.