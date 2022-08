Menina foi encontrada morta nesta terça - Reprodução

Menina foi encontrada morta nesta terçaReprodução

Publicado 03/08/2022 08:43

O corpo de Bárbara Victória Vitalino Rodrigues, de 10 anos, será sepultado nesta quarta-feira, 03, no Cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A menina foi encontrada morta nesta terça, cerca de 40 horas depois de sair de casa para comprar pão. A polícia investiga o que houve com a criança.

Imagens de câmeras de segurança do percurso entre a padaria e o momento que Bárbara desapareceu foram analisadas pelos investigadores. Na gravação, é possível ver a criança comprar os pães e deixar o estabelecimento por volta de 17h46 de domingo. Às 17h55 o circuito de monitoramento flagra a menina entrando em uma rua, ela passa por um homem que fala com ela e logo depois, aponta para uma calçada. Cerca de 28 minutos depois, as câmeras mostram a vítima correndo e dois homens seguindo-a.No dia seguinte ao desaparecimento, na segunda-feira, 01, familiares procuraram a polícia e informaram sobre a possibilidade de Bárbara ter sido levada por um homem. Os Policiais foram até a casa do suspeito e lá encontraram a sacola de pão. Ele negou ter visto a menina, mas ao ser confrontado com as imagens, disse que era ele no vídeo, no entanto, alegou que não havia feito nada com ela.Na terça-feira, 02, o corpo da menina foi encontrado sem short, de barriga para baixo, em um matagal e com uma corda próxima ao pescoço. A mãe de Bárbara esteve em um campo de futebol ao lado do local onde a filha foi encontrada, amparada por amigos e familiares, Luciene Vitalino esteve, desabafou."Está sendo insuportável, não sei falar o tamanho da dor que estou sentido. A única coisa que eu quero é justiça, eu quero esse cara preso. Se a justiça da terra não der certo, a de Deus vai dar", disse.A Polícia Civil de Minas Gerais diz que o caso segue sendo apurado e as investigações correm sob sigilo.