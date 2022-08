Pablo Marçal, ao centro da foto, não aceita decisão do partido e fará pronunciamento - Divulgação/PROS

Publicado 03/08/2022 17:00 | Atualizado 03/08/2022 18:57

Até ontem presidenciável pelo PROS, o empresário Pablo Marçal anunciou em sua rede social que fará um pronunciamento nesta quarta-feira (3), às 20h, para comentar a decisão do partido de apoiar a candidatura de Luiz Inácio da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). O novo rumo da legenda foi tomado depois que a Justiça restituiu o diretório antigo, apeando Marcos Holanda da presidência.



A declaração de apoio à aliança PT-PSB foi feita durante reunião, na sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo. Participaram do encontro o presidente do PROS, Eurípedes Júnior, Felipe Espírito Santo, presidente da Fundação da Ordem Social, e Bruno Pena, advogado do partido. Os representantes do PROS conversaram com Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, e Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente do movimento "Vamos Juntos Pelo Brasil" (PT, PSB, PCdoB, PV, REDE, PSOL e Solidariedade).



O apoio do PROS será formalizado na próxima sexta-feira (5), em nova convenção do partido, mas já está sendo alinhado na maioria dos estados brasileiros. A assembleia anterior, realizada sob o comando do diretório afastado, havia sagrado Marçal como o candidato ao principal pleito deste ano.



Historicamente, o partido vem apoiando o PT nas últimas eleições para a presidência da república, na candidatura de Dilma Rousseff, em 2014, e Fernando Haddad, em 2018.