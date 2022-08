Adolfo Souza Duarte está desaparecido desde segunda-feira (1) - Reprodução/Instagram

Publicado 03/08/2022 18:57 | Atualizado 03/08/2022 18:59

São Paulo - Um homem desapareceu na noite desta segunda-feira (1) na represa Billings, localizada na Zona Sul de São Paulo . Adolfo Souza Duarte, de 41 anos, é coordenador de uma ONG em defesa do meio ambiente. O Corpo de Bombeiros realiza buscas na região junto à GCM Náutica desde a noite de segunda-feira. As corporações voltam às margens da represa de madrugada para, durante a manhã, retomarem os trabalhos.

Em contato com o iG, o Corpo de Bombeiros afirmou que Ferrugem, como é conhecido Adolfo, desapareceu por volta das 19h30 no dia 1° de agosto. Ele trabalha fazendo passeios de barco na região e, durante uma viagem com dois casais de jovens, caiu na água junto com uma menina após a embarcação sofrer um tranco.



A jovem foi resgatada com o auxílio de um colete salva-vidas, mas o homem formado em história e dono do barco acabou desaparecendo na água.

Os rapazes que estavam na embarcação conduziram o veículo às margens da represa, solicitaram ajuda a pessoas que estavam no local e logo em seguida registraram Boletim de Ocorrência.

A Polícia Civil registrou o caso como como desaparecimento de pessoa, ou seja, uma ocorrência que não é de natureza criminal.



Não houve atualizações a respeito das buscas por parte dos Bombeiros até o momento da publicação desta matéria.