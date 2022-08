Estudantes devem se inscrever até esta sexta - Reprodução

Publicado 05/08/2022 08:00

Estudantes têm até esta sexta-feira, 05, para realizar a inscrição no processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 2º semestre. Os interessados devem acessar o portal até às 23h59.Por conta de falhas no sistema de inscrição, o Ministério da Educação (MEC) prorrogou em um dia o prazo para aderir ao programa.

Desde o início das inscrições, alunos têm reclamado da ausência da chamada "classificação parcial" que permite o acompanhamento das posições nas chamadas para as universidades antes do resultado final. Além disso, notaram ainda que algumas vagas, disponíveis no início da semana, já não estão mais acessíveis.

O Prouni é um programa do governo federal que oferece aos alunos bolsas de estudo integrais (100% da mensalidade) e parciais (50%) em universidade particulares. Para ter acesso a uma vaga, o estudante deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ou 2021 e ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.



O MEC também estabelece que os interessados devem ter obtido a nota mínima de 450 pontos de média e não ter zerado na redação. Comprovar renda familiar de até três salários mínimos, no caso das bolsas 50% e para bolsas integrais, a renda familiar deve ser de até um salário mínimo e meio.

As bolsas são exclusivas para aqueles que ainda não têm diploma de nível superior, exceto professores da rede pública de ensino, que cursarão licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. É preciso ter cursado o ensino médio em uma dessas regras: completo em escola da rede pública ou completo em escola privada como bolsista integral; parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral; Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista; e ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.

Confira o cronograma

Inscrições vão de 1º a 5 de agosto com resultado da 1ª chamada em 8 de agosto. Os alunos terão entre 8 a 17 de agosto para atender aos requisitos do programa. O resultado da 2ª chamada será divulgado em 22 de agosto e estudantes terão de 22 a 31 de agosto para comprovar as informações. A lista de espera será de 5 a 6 de setembro e o resultado da lista de espera sairá em 9 de setembro. A comprovação das informações acontece de 10 a 16 de setembro