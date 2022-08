Justiça decreta prisão temporária de PM suspeito de matar campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo - Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2022 09:46 | Atualizado 08/08/2022 10:04





A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo confirmou que o policial se apresentou à Corregedoria e que seria ouvido no 16º DP, responsável pela investigação. "Em seguida, será encaminhado ao Presídio Romão Gomes, permanecendo à disposição da Justiça", informou a secretaria em nota. São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo deteve o tenente da policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, após a Justiça determinar a sua prisão temporária por 30 dias . O PM é apontado como o atirador que matou o campeão mundial de jiu-jítsu, Leandro Pereira do Nascimento Lo. O policial era procurado após fugir da cena do crime, no sábado à noite. Neste domingo, 7, ele se apresentou à Corregedoria da PM.A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo confirmou que o policial se apresentou à Corregedoria e que seria ouvido no 16º DP, responsável pela investigação. "Em seguida, será encaminhado ao Presídio Romão Gomes, permanecendo à disposição da Justiça", informou a secretaria em nota.

O pedido de prisão partiu da Polícia Civil e vale por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, caso haja nova solicitação do delegado responsável. O policial deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira.



O crime



Henrique é suspeito de atirar no campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Pereira do Nascimento Lo, de 33 anos, no sábado, 6, durante um show no Clube Sírio, em São Paulo.



Leandro Lo foi baleado na cabeça após uma discussão com Henrique. De acordo com o boletim de ocorrência, obtido por O DIA, testemunhas disseram que o agresso dirigiu-se à mesa onde estava Leandro Lo e pegou uma garrafa na mesa. O pedido de prisão partiu da Polícia Civil e vale por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, caso haja nova solicitação do delegado responsável. O policial deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira.Henrique é suspeito de atirar no campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Pereira do Nascimento Lo, de 33 anos, no sábado, 6, durante um show no Clube Sírio, em São Paulo.Leandro Lo foi baleado na cabeça após uma discussão com Henrique. De acordo com o boletim de ocorrência, obtido por, testemunhas disseram que o agresso dirigiu-se à mesa onde estava Leandro Lo e pegou uma garrafa na mesa.

O lutador "se levantou, tirou a garrafa da mesa" e "(...) em golpe de luta o derrubou e o imobilizou. Amigos da vítima separaram ambos". Em seguida, o policial militar sacou a arma e atirou na testa de Leandro Lo, que teve a cabeça chutada duas vezes.



Lo chegou a receber os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu.

O corpo do campeão mundial de jiu-jítsu será velado e sepultado nesta segunda-feira, no Cemitério do Morumby, na Zona Sul de São Paulo.



Henrique Velozo



Henrique Otavio Oliveira Velozo é tenente da Polícia Militar e já havia se envolvido em outra confusão em 2017. Na ocasião, ele fora acusado por outros policiais de desacato e agressão em uma casa noturna também em São Paulo.



De acordo com a denúncia, o tenente se envolveu em uma confusão dentro do estabelecimento e a polícia foi chamada para controlar a situação. Quando a equipe militar chegou ao local, Velozo deu socos no braço de um soldado que tentava se afastar dele. Ele ainda teria tentado acertar um soco no rosto do PM.