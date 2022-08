Jake dorme na cama com a mãe, Sammy - Reprodução Internet

Publicado 09/08/2022 21:06

Uma empresa está procurando pessoas para dormir no emprego, e promete pagar um belo salário de R$ 5 mil para isso. A vaga de "especialista do sono" na multinacional, Emma Colchões, está dando o que falar nas redes sociais.

O profissional, além de testar e usar todos os produtos enviados pela marca, terá de postar as experiências e opiniões em suas redes sociais ao menos uma vez por semana ao longo do contrato.



Para ser um Especialista em Dormir é necessário ser da área da saúde ou estudioso sobre sono, mas é imprescindível:



- Ser brasileiro;

- Maior de 18 anos;

- Criativo;

- Usuário frequente de redes - sociais;

- Dormir habitualmente ao menos 8 horas por dia.

- Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e gravar um vídeo de apresentação explicando “Por que devo ser escolhido para ser um especialista em dormir pela Emma”.



Como gravar o vídeo: vertical (formato retrato), ter no mínimo 1 minuto e no máximo 1 minutos e 30 segundos.



As inscrições estão abertas até o dia 21 de agosto pela página da empresa no site trampos.