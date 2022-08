Os confrontos aconteceram na madrugada desta quinta-feira (11) - Reprodução/RPC

Publicado 11/08/2022 08:06 | Atualizado 11/08/2022 14:47

Oito homens morreram durante um confronto com policiais militares, na madrugada desta quinta-feira (11). Segundo a corporação, eles são suspeitos de integrarem uma mesma quadrilha que planejava a execução de um rival. O alvo seria um antigo comparsa do grupo, mas havia mudado de facção criminosa.

A Polícia Militar, após ser informada sobre o "Tribunal do Crime", encaminhou viaturas do batalhão das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) para a região do Caximba, onde, segundo denúncia, um veículo Palio teria ido buscar armas.

No local, o carro foi identificado, conseguiu fugir, mas alguns quilômetros a frente a equipe conseguiu realizar a abordagem. Segundo a PM, dois homens teriam descido do veículo e tentado reagir, o que resultou em um confronto. Os dois suspeitos morreram e dois revólveres e o veículo foram apreendidos.

Paralelamente, outras equipes da Rone, após apontamentos do Setor de Inteligência, encontraram do lado de fora de uma casa, no Bairro Cajuru, um veículo roubado. Ao se aproximarem da residência, foram recebidos por disparos. Também houve confronto e seis suspeitos morreram. Na situação, foram apreendidas três pistolas, três revólveres, dois coletes a prova de balas, o veículo roubado e oito tabletes de maconha.

De acordo com o comandante da Rone, Major Alves, ao identificar a situação, a polícia já começou o patrulhamento ainda pela manhã, mas não conseguiu localizar os supeitos, apenas durante a madrugada, que terminou em confronto com mortes. "O intuito da Polícia Militar é a abordagem, prisão e o encaminhamento dos indivíduos até a delegacia para levantarmos o que eles estariam planejando, mas infelizmente isso não foi atendido de imediato. O confronto foi simultâneo nas regiões", explicou o comandante. "Infelizmente, as pessoas, principalmente as que tem ligação com facção criminosa, não respeitam as abordagens de imediato. Isso é importante tanto para a segurança daqueles que estão sendo abordados, quando dos demais", completou.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil.