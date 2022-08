Jorge Guaranho bolsonarista que matou petista - Reprodução

Publicado 11/08/2022 10:08 | Atualizado 11/08/2022 10:10

Paraná - O policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de matar o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, na festa de aniversário dele, vai ficar em prisão domiciliar e será monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão do juiz Gustavo Germano Francisco Arguello foi publicada nesta quarta-feira, 10, atendendo ao pedido da defesa do policial. Ele deixou o Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, no final da tarde desta quarta, após receber alta.Na última quinta-feira, 5, ele chegou a ter um primeiro pedido rejeitado pela Justiça. Na ocasião, a defesa do policial havia pedido para que Guaranho fosse transferido para prisão domiciliar, mas a Justiça do Paraná negou o pedido , alegando que apenas seria possível se o agente penal estivesse “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Inicialmente, ele deveria ser encaminhado ao Complexo Médico Penal de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, logo deixasse o hospital, mas juiz do caso mudou o seu posicionamento, após receber ofício da direção do Complexo Médico Penal (CMP).O documento afirmava que o "CMP não reúne no atual momento as condições estruturais, técnicas e de pessoal, necessárias para prestar o atendimento necessário para manutenção da vida dele, sem expô-lo a grave risco". O juiz sustentou, em sua decisão, que o cenário descrito pelo CMP impediu a manutenção da prisão preventiva após a alta hospitalar. "Assim, considerando a peculiar situação que envolve o requerente e a incapacidade estatal de conferir ao preso a devida assistência médica durante a prisão cautelar, mister se faz a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar", escreveu o magistrado.Ele responde por homicídio duplamente qualificado. A defesa de Guaranho alega que ele perdeu a memória por conta das agressões que sofreu após atirar em Arruda. De acordo com o advogado Luciano Santoro, Guaranho não se lembra de nada do que aconteceu na noite do crime.