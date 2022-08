Presidente do Senado Rodrigo Pacheco - Reprodução / TV Cultura

Publicado 15/08/2022 21:37

Em evento de comemoração dos 20 anos da inauguração da sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez nesta segunda-feira, 15, um apelo às autoridades presentes para a "preservação e garantia" da democracia.

"Ao Poder Legislativo, à Justiça Eleitoral, ao Poder Executivo, esse é sim um momento de uma grande mobilização em torno da preservação e da garantia da democracia brasileira", disse Pacheco, em seu discurso ao homenagear a fundação do prédio da PGR e o ex-procurador-geral da República Geraldo Brindeiro. Brindeiro esteve à frente da gestão do MPF de 1995 até 2003, conduzindo todo o processo de construção da sede da PGR.

"Para honrar Geraldo Brindeiro para fazer valer esse belo prédio que celebra os seus 20 anos, mas sobretudo em defesa da sociedade brasileira e é ela que eu sei que é algo que orienta e que motiva cada membro do Ministério Público Federal. Gostaria de enaltecer mais uma vez a figura e a memória de Geraldo Brindeiro, o Ministério Público Federal e ressaltar a absoluta confiança do Congresso Nacional nesta instituição", completou.

O apelo de Pacheco acontece há exatamente 5 dias após a realização de atos em defesa da democracia ocorridos por todo o País, no último dia 11. Os atos foram organizados após o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reunir com embaixadores estrangeiros para lançar dúvida sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro.