Procurador geral da República, Augusto ArasAgência Senado

Publicado 16/08/2022 21:41

Considerado um forte aliado do presidente Jair Bolsonaro, o procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, reafirmou nesta terça, 16, o que o Ministério Público Eleitoral (MPE) terá compromisso com a transparência, segurança e equidade em todo o processo eleitoral. Ele fez a declaração durante cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que ocorre esta noite em Brasília.

"Temos convicção de que (Moraes) vai conduzir eleições limpas, transparentes e seguras", disse, acrescentando que, "certamente" haverá eleições "livres e justas" em menos de dois meses no País "O MPE respeita voto votado e voto apurado", assegurou.

Aras disse nesta segunda, 15, que a possibilidade de o chefe de Executivo permanecer no Planalto, caso perca a eleição de outubro, é uma "afronta à democracia. Ele fez a declaração depois de ameaças do presidente que vem descredenciando as urnas eletrônicas no País e que cartas à democracia foram lidas no Brasil e no exterior.

Hoje, o procurador voltou ao tema dizendo que, juntos, os Poderes acatarão a soberania popular manifestada na vontade majoritária do povo brasileiro. "Estamos atentos e vigilantes na defesa do regime democrático", afirmou. E garantiu que a eleição ocorrerá, por parte do MPE, com a atuação fiscalizadora "com desassombro e sem escândalo". "Nosso compromisso com a Constituição é permanente", enfatizou.

De acordo com Aras, faz-se hoje um reforço da parceria do MPE com o TSE nas várias frentes para assegurar o respeito da vontade do eleitor. "Teremos atuação técnica, sem exceções. Ficaremos vigilantes", garantiu.

No início de seu discurso, o procurador elogiou o ministro Edson Fachin, que deixou hoje a presidência do TSE após seis meses, principalmente por causa de iniciativas durante sua gestão de combate à desinformação. "Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral e combate à desinformação. Estamos atentos e vigilantes na defesa do regime democrático."