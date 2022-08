Operação Tântalo é realizada na região de Dracena - Divulgação: Polícia Federal

Publicado 17/08/2022 11:12

São Paulo - A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 17, a Operação Tântalo para desmantelar um grupo criminoso que comercializa produtos eletrônicos, brinquedos e artigos recreativos contrabandeados na internet. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão na região de Dracena, no estado de São Paulo.



Segundo a PF, nos últimos cinco anos, apenas uma das empresas investigadas vendeu irregularmente mais de 12 mil itens, faturando mais de R$ 12 milhões. As investigações foram iniciadas no ano passado, após uma ação de fiscalização de produtos da Receita Federal em diversas partes do Brasil, quando foram identificados os suspeitos.

Ainda de acordo com a corporação, havia possibilidade de imóveis estarem sendo utilizados como armazéns de mercadorias vindas do Paraguai. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Andradina.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelo crime de descaminho e de contrabando apenados, com reclusão de um a quatro anos e de dois a cinco anos, respectivamente.