Ministro da Agricultura, Marcos MontesReprodução

Publicado 23/08/2022 16:28 | Atualizado 23/08/2022 16:43

São Paulo - No 9º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, realizado nesta terça-feira, 23, em São Paulo, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, voltou a defender o fluxo natural do comércio de fertilizantes, sem impedimentos ou sanções em razão de conflitos internacionais, principalmente pelo conflito envolvendo Rússia e Ucrânia.



O ministro destacou que a falta desses insumos, fundamentais para as lavouras, afetam diretamente a produção de alimentos. "Restringir o comércio desses insumos afeta a produtividade do campo; reduz a disponibilidade de alimentos; reforça a tendência inflacionária das principais commodities e, como consequência final, ameaça a segurança alimentar global, principalmente das nações mais vulneráveis", disse Montes, no evento, promovido pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).



Marcos Montes lembrou que, desde o início do conflito, o Brasil tem defendido em fóruns internacionais, como nas Nações Unidas, o livre comércio dos fertilizantes e que os produtos sejam excluídos de sanções aplicadas por grandes potências. No último sábado, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu a retirada de barreiras às exportações de fertilizantes da Rússia, um dos principais fornecedores mundiais.

“Os fertilizantes são elementos centrais da formação dos preços das principais commodities agrícolas. Além disso, são imprescindíveis para garantir índices crescentes de produtividade, promovendo maior eficiência no uso da terra e reduzindo os impactos da produção agrícola sobre o clima”.