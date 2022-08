PF prende passageiro em Guarulhos por suposta importunação sexual durante voo Doha-São Paulo - Fepesil/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/08/2022 19:17

Brasília - A Polícia Federal prendeu um homem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por importunação sexual de uma passageira que estava dormindo no assento ao seu lado durante voo de Doha, no Catar. O preso, de 46 anos, é de Bangladesh e foi conduzido à Delegacia da PF no aeroporto e detido após serem ouvidas testemunhas.

A PF foi acionada por funcionários da companhia aérea, em razão da denúncia de que o passageiro, durante o voo, havia importunado sexualmente uma brasileira de 23 anos enquanto ela dormia.

A vítima relatou aos policiais que, "ao acordar e se deparar com a situação, gritou com o homem e foi auxiliada pela tripulação, que a realocou em outro assento".

A mulher também disse aos investigadores que, antes da importunação sexual ocorrer, "já havia alertado uma pessoa ao seu lado sobre a atitude inconveniente do acusado ao se movimentar no assento que ele ocupava, esbarrando em seu corpo diversas vezes".