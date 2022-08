Após a posse, Cármen Lúcia já participa da sessão plenária desta quinta-feira - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/08/2022 12:43

Brasília - Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), foi empossada na manhã desta quinta-feira, 25, como ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eleita na sessão de quarta-feira, 24, ela terá um papel ativo no órgão responsável pela realização pelas eleições de outubro.

Após a posse, Cármen Lúcia já participa da sessão plenária desta quinta. Na terça, 23, o novo presidente da Corte, Alexandre de Moraes, já havia antecipado a manutenção da ministra no grupo de juízes da propaganda eleitoral no período de campanha. Nos bastidores, aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) alimentavam esperança na indicação do ministro-substituto Kassio Nunes Marques.

Na semana passada, o ministro Edson Fachin, que presidia o tribunal, deixou o cargo, e abriu uma vaga de membro efetivo. Cármen Lúcia, que já ocupava uma vaga de ministra substituta, herdou a posição. Completam as cadeiras efetivas do STF no tribunal eleitoral o presidente, Alexandre de Moraes, e o vice-presidente, Ricardo Lewandowski.

O TSE é composto por sete ministros titulares, sendo três do STF, dois do STJ e dois membros da advocacia, nomeados pelo presidente da República.