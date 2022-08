Presidente da Funai oferece apoio a servidor preso por arrendar terras indígenas - Divulgação

Publicado 25/08/2022 21:46

Brasília - O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier, foi flagrado oferecendo apoio ao servidor Jussielson Silva, preso em maio por arrendar terras indígenas no estado do Mato Grosso. A oferta foi captada em um áudio interceptado pela Polícia Federal e o material integra o relatório que investiga irregularidades no órgão de proteção aos indígenas.

Durante a ligação, Jussielson reclamou para o presidente da Funai sobre uma visita da Polícia Federal. Na ocasião, os agentes questionaram sobre denúncias de fazendeiros que alugavam pastos para gados, dentro da reserva indígena Marãiwatsédé.

"Eu vou dar ciência já do caso ao corregedor lá de Mato Grosso, ao corregedor nacional da Polícia Federal aqui e já vou acionar nossa corregedoria para atuar nisso aqui. Pode ficar tranquilo", diz Xavier no áudio, divulgado inicialmente pelo jornal O Globo.

"Agradeço porque a gente está na ponta da lança. O senhor é o meu apoio de fogo. O senhor me protegendo, fico mais feliz ainda", responde o servidor.

"Pode ficar tranquilo aí que você tem toda a sustentação aqui. Pode ficar sossegado", continua o presidente da Funai.



A conversa teria acontecido em janeiro deste ano. Já o arrendamento de terras indígenas é crime desde 1973.