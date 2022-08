Vila Galé Alagoas - Divulgação

Vila Galé AlagoasDivulgação

Publicado 30/08/2022 19:41 | Atualizado 31/08/2022 14:03

Barra de Santo Antônio (AL) - Existe um lugar que une requinte, lazer, praia, comida e bebida de primeira qualidade e pertinho da natureza? Se você acha que é impossível, é porque não conhece o Resort 'Tudo Incluído' Vila Galé Alagoas.

Localizado a 40 Km de Maceió, capital de Alagoas, o paraíso está situado na cidade da Barra de Santo Antônio. Vale lembrar que o hotel está novinho em folha. A inauguração aconteceu no sábado, dia 27 de agosto, com uma festa impecável, que contou com a presença do proprietário Jorge Rebelo de Almeida, além de diversas autoridades, como o governador de Alagoas Paulo Dantas e o ex-governador do estado, Renan Filho.

Em seu discurso, Jorge Rebelo de Almeida considerou que o projeto é uma vitória: "Tivemos meses de chuvas acima do normal, muito violentas, mas graças ao esforço dos trabalhadores e colaboradores do Vila Galé cumprimos todas as metas". Rebelo aproveitou e divulgou que a rede tem a intenção de abrir uma unidade no centro histórico de São Luís (MA) nos próximos anos.

O hotel

O Vila Galé Alagoas utiliza o sistema 'tudo incluído', ou seja, desde toda a alimentação, lanches e petiscos até bebidas em geral, incluso as alcoólicas. São um total de 513 apartamentos (divididos em três blocos), quatro piscinas (sendo uma de 100 metros de comprimento), sete restaurantes, cinco bares, um clube exclusivo para as crianças (Nep), Spa, boate e um gigantesco centro de convenções.



Além dos apartamentos tradicionais, há de chalés e apartamentos familiares com temática infantil, com decoração específica para atender a criançada. E vale lembrar que os pequenos até 12 anos não pagam nada.

A comida servida é muito variada e de classe internacional. O restaurante Versátil é o principal do hotel e oferece serviço de buffet muito saboroso e variado. Além dele, o 'Inevitável' mistura a gastronomia portuguesa com a mediterrânea. Já o 'Massa Fina’ oferece pizzas artesanais e pastas. O restaurante 'Museu do Sertão' conta com pratos típicos do estado de Alagoas. E, claro, para a criançada, o restaurante 'Nep' oferece comidas infantis preparadas sem conservantes. Para os amantes e uma 'gelada', a 'Cervejaria Portuguesa' conta com uma petiscaria mediterrânea.



Para quem não abre mão de relaxar ainda mais, o Spa Satsanga funciona de 10h30 às 20h e tem diversas opções de massagens. Mas se você busca espaço para realizar seus encontros de negócios, o centro de convenções conta com 2.000 m2 e capacidade para até 1.200 pessoas no auditório.



Para terminar, mas não menos importante, não podemos esquecer o cenário cinematográfico da Praia do Carro Quebrado. Coqueiros, mar cristalino e falésias multicoloridas podem te deixar hipnotizado diante de tanta beleza.