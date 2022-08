Procon-SP quer que operadores informem ao consumidor quais aparelhos são compatíveis com sinal 5G - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Procon-SP quer que operadores informem ao consumidor quais aparelhos são compatíveis com sinal 5GFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 30/08/2022 18:06

O Procon-SP notificou as operadoras TIM, Oi, Vivo e Claro, solicitando explicações sobre a oferta de conectividade com tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga 5G. Segundo o Procon, as empresas deverão informar qual a linha de aparelhos compatíveis ao serviço 5G atualmente comercializados pela empresa e apresentar informativos disponibilizados aos consumidores para esclarecimentos das mudanças implementadas no uso da nova tecnologia.

Especificamente sobre a implementação da rede externa e do suporte aos atuais e novos consumidores para utilização da tecnologia, o Procon-SP quer saber se há necessidade de substituição de chip para uso do serviço; como será a adequação dos planos vigentes para o 5G; quais as principais diferenças entre a nova tecnologia e as anteriores, explicitando a qualidade, eficiência e segurança; e qual a área de cobertura, velocidade, garantia do serviço e período de latência aplicados aos dispositivos conectados ao serviço 5G.

As empresas têm até o dia 6 de setembro para responder aos questionamentos do Procon-SP.