Acidente aconteceu em São PauloReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/09/2022 10:23 | Atualizado 02/09/2022 11:48

São Paulo - O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atropelou um entregador de aplicativo, na noite desta quinta-feira (1º) ao sair de uma palestra em São Paulo. Pessoas que protestavam na entrada do evento, que aconteceu em uma faculdade privada, registraram e publicaram o momento nas redes sociais.

No vídeo, Salles, que é candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), aparece dirigindo um veículo vermelho para fora de um estacionamento. Em determinado momento, o ex-ministro acelera enquanto passava por manifestantes.

Ao fazer uma curva, o político atropela um entregador de comida chinesa que estava em cima da moto. Ele saiu do local sem prestar socorro ao entregador, que não teve o estado de saúde informado. Em seguida, dirigindo em alta velocidade, Ricardo quase atropela um pedestre que caminhava pelo local.

Ex-ministro do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, atropela motoboy em São Paulo. #ODia



Em um pronunciamento nas redes sociais, o ex-ministro afirmou: "Horda de bárbaros atacou nossa comitiva ontem. Jogaram pedras, chutaram carro e quebraram pára-brisa".

No entanto, nos registros, o vidro não aparece quebrado. Sobre o atropelamento, Salles disse: "Na confusão, um dos carros derrubou uma moto quase parada. Falamos mais à frente com o rapaz, que nada sofreu. E a moto, nada de grave. Turma 'maconheiros pró-democracia'".

A reportagem de DIA entrou em contato com a rede de comida chinesa para apurar o estado de saúde do trabalhador, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

Relembre o histórico do ex-ministro

Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente desde o início do governo Jair Bolsonaro, em 2019, até pedir demissão do cargo, em 3 junho de 2021.

Em 22 de abril de 2020, durante reunião ministerial no contexto da pandemia de Covid-19, o ministro sugeriu a Bolsonaro "ir passando a boiada" e "mudando todo o regramento, simplificando normas de IPHAN, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente", em referência a normas governamentais que poderiam causar algum tipo de polêmica. Nas palavras do ministro, a intenção era aproveitar o "momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa", que estaria focada nas pautas do vírus.