Penas podem chegar até 08 anos de reclusão - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 08/09/2022 12:09 | Atualizado 08/09/2022 12:14

Salvador - A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira, 8, um mandado de busca e apreensão em Camaçari, Bahia, para investigar crime de abuso sexual infantil e disponibilização de conteúdo relacionado a essa prática por meio de rede social.

Durante as investigações, a polícia encontrou indícios de que a mãe da vítima teria repassado imagens de cunho pornográfico da própria filha para um namorado que conheceu nas redes sociais.

Os delitos cometidos estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa proteger os indivíduos desta faixa etária. As penas podem chegar até oito anos de reclusão.

O Conselho Tutelar do Município acompanha o caso e vai avaliar as providências a serem tomadas.