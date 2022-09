Prêmio acumulado da Mega-Sena chega a R$ 70 milhões no sorteio deste sábado, 10 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Prêmio acumulado da Mega-Sena chega a R$ 70 milhões no sorteio deste sábado, 10Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 10/09/2022 08:48 | Atualizado 10/09/2022 08:48

O Concurso 2.518 da Mega-Sena, que será sorteado na noite deste sábado, 10, em São Paulo, pagará o prêmio acumulado de R$ 70 milhões. O sorteio será às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista.

Ninguém acertou as seis dezenas do último concurso (2.517), na quinta-feira, 8, e o prêmio acumulou. Foram sorteados os números 01 - 05 - 06 - 16 - 22 - 39.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.