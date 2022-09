Foram emitidos um total de 98 vistos falsos - Divulgação

Foram emitidos um total de 98 vistos falsosDivulgação

Publicado 16/09/2022 11:51 | Atualizado 16/09/2022 12:42

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta sexta-feira (16), um haitiano que emitia falsos vistos para permanência de estrangeiros no Brasil. A prisão aconteceu na cidade de Candeias, na Bahia, no âmbito da Operação Traité. Dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, após investigação que durou seis meses.

Foram emitidos um total de 98 vistos falsos mediante o pagamento de mais de R$ 1 mil para cada documento emitido, apontam as investigações.

“As tratativas eram realizadas, em um primeiro momento, através de uma agência de viagens anunciada nas redes sociais. Posteriormente, os contatos e as tratativas finais eram mantidos por meio do aplicativo de mensagem”, detalhou a PF em nota.

Residentes em várias cidades no Brasil, inclusive na cidade de Porto Alegre (RS), de onde foi feita a denúncia que resultou na instauração de inquérito policial, estão entre as vítimas do golpe.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, responderá pelos crimes de falsificação de documento público e estelionato. O nome da operação, Traitè, significa traidor em francês.