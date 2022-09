Post mente ao dizer que embaixador declarou apoio a Bolsonaro - Arte/Comprova

Publicado 17/09/2022 09:00

Brasil - É falso o conteúdo de vídeos publicados no Kwai que mostram um suposto embaixador falando que “não tem nenhum motivo econômico para alguém não votar na reeleição do [Jair] Bolsonaro”. O homem que aparece no vídeo não é embaixador, e sim o jornalista argentino Gustavo Segré, que fez as declarações durante sua participação em uma edição do programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan News.*

Os vídeos aqui analisados apresentam trechos da edição do programa “Direto ao Ponto”, do canal de notícias Jovem Pan News, transmitido no último dia 8 de agosto. Apresentado pelo jornalista Augusto Nunes, o “Direto ao Ponto” é um programa de entrevistas semanal “que se aprofunda nos debates de temas relevantes da atualidade”, de acordo com o site da emissora.







Um dos recortes divulgados nas redes sociais, de 1 minuto e 42 segundos de duração, começa com uma fala de Segré sobre os “riscos” dos países que, segundo ele, são governados por “políticos populistas de esquerda”. A fala de Segré acontece no momento em que os convidados debatiam sobre as A edição usada no vídeo do Kwai tinha como tema “debater os efeitos políticos e econômicos do crescimento do número de governos esquerdistas na América Latina” e trazia como convidados o jornalista argentino Gustavo Segré (apresentado por Nunes como “jornalista e analista político internacional”); a embaixadora venezuelana reconhecida pelo governo brasileiro Maria Teresa Belandria; a deputada chilena Chiara Barchiesi e o jornalista e candidato a deputado federal Carlos Cauti (Novo-SP).Um dos recortes divulgados nas redes sociais, de 1 minuto e 42 segundos de duração, começa com uma fala de Segré sobre os “riscos” dos países que, segundo ele, são governados por “políticos populistas de esquerda”. A fala de Segré acontece no momento em que os convidados debatiam sobre as recentes negociações de empréstimos entre os governos argentinos e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Segré então cita números do chamado “ risco-país ” da Argentina e da Ucrânia e diz que o impacto de um governo populista de esquerda na economia de uma nação é pior do que o de uma guerra.





Em seguida há um corte e o trecho seguinte



Uma outra versão do mesmo vídeo, com 4 minutos e 5 segundos de duração, também circula no Kwai. Essa versão apresenta, nos primeiros minutos, um outro recorte de uma fala de Segré, em que ele recorre a uma analogia para explicar o que é o “socialismo”, que, segundo ele, aconteceu na Venezuela no passado e está acontecendo na Argentina atualmente.



Quem é Gustavo Segré

Nesse trecho, Segré afirma que o “risco-país” da Argentina é de 2.400 pontos e o da Ucrânia de 1.800, sem, no entanto, especificar a fonte dessa medição. No início de julho, o indicador do banco JP Morgan atribuído à Argentina ultrapassou os 2.600 pontos, patamar próximo ao citado pelo jornalista. O Comprova, no entanto, não encontrou informações da mesma fonte, isto é, o ranking de risco-país do JP Morgan, atribuído da Ucrânia. Em outras publicações, como os sites Country Risk Credendo , os níveis de risco no grau de investimento atribuídos aos dois países são bastante semelhantes.Em seguida há um corte e o trecho seguinte é uma outra fala de Segré , na qual ele afirma que, sob o ponto de vista econômico, não há motivo para os brasileiros não votarem pela reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro.Uma outra versão do mesmo vídeo, com 4 minutos e 5 segundos de duração, também circula no Kwai. Essa versão apresenta, nos primeiros minutos, um outro recorte de uma fala de Segré, em que ele recorre a uma analogia para explicar o que é o “socialismo”, que, segundo ele, aconteceu na Venezuela no passado e está acontecendo na Argentina atualmente.





Segré é crítico da esquerda e de medidas dos governos petistas no Brasil e dos governos de Cristina Kirchner (2007-2015) e de Alberto Fernández na Argentina, principalmente na economia. Ele demonstra apoio a grande parte das ações de Jair Bolsonaro. Em 2021, definiu-se desta forma em uma conversa no Twitter: “



Na última terça-feira, 13, Segré compartilhou em seu Twitter um vídeo insinuando que as pesquisas do Datafolha apontam vitória do presidente Lula porque impedem que os entrevistados respondam que irão votar em Bolsonaro — o que não é verdade, segundo verificação



Gustavo Segré também



Segundo a plataforma Lattes,



Em nenhum de seus comentários, redes sociais e páginas na internet, Segré diz ser embaixador, como afirma o vídeo verificado. Desde 2020, o embaixador argentino no Brasil é o político e empresário



A autora do vídeo no Kwai

Gustavo Segré é argentino e mora em São Paulo. É sócio da empresa de consultoria Segré y Asociados e correspondente no Brasil do La Nación Más, canal de TV do jornal argentino La Nación, onde faz análises de temas como economia e política. Com frequência, Segré também faz comentários em veículos do Brasil, principalmente a Jovem Pan, onde ele deu a declaração no post verificado neste texto.Segré é crítico da esquerda e de medidas dos governos petistas no Brasil e dos governos de Cristina Kirchner (2007-2015) e de Alberto Fernández na Argentina, principalmente na economia. Ele demonstra apoio a grande parte das ações de Jair Bolsonaro. Em 2021, definiu-se desta forma em uma conversa no Twitter: “ sou liberal e não sou bolsonarista, mas prefiro Bolsonaro a um governo socialista/populista”.Na última terça-feira, 13, Segré compartilhou em seu Twitter um vídeo insinuando que as pesquisas do Datafolha apontam vitória do presidente Lula porque impedem que os entrevistados respondam que irão votar em Bolsonaro — o que não é verdade, segundo verificação publicada pela Reuters Brasil.Gustavo Segré também faz parte do Republicanos Unidos, partido argentino criado a partir da fusão de quatro legendas de direita: Unidos por Argentina, Libertario, Mejorar e Recrear. Fundada em 2020, a sigla disputou as primeiras eleições legislativas em 2021 e elegeu um deputado, Ricardo Lopes Murphy , que também é presidente do partido. Em seu site, a legenda diz defender a liberdade, a propriedade e o respeito à vida.Segundo a plataforma Lattes, Segré se graduou em administração de empresas pela Universidade Bandeirante de São Paulo em 2006 e também em ciências contábeis pela Universidade Paulista em 2007. Antes, cursou economia na Universidade de Buenos Aires. Em 2010, fez pós-graduação em controladoria na Unip. Segundo seu próprio perfil no LinkedIn, ele é ex-professor de graduação da universidade.Em nenhum de seus comentários, redes sociais e páginas na internet, Segré diz ser embaixador, como afirma o vídeo verificado. Desde 2020, o embaixador argentino no Brasil é o político e empresário Daniel Scioli . Em junho de 2022, ele deixou temporariamente o cargo para assumir o Ministério do Desenvolvimento Produtivo da Argentina, mas em setembro Fernández decidiu enviá-lo de volta ao Brasil.

