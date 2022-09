Calendário para renovação de carteiras de motoristas vencidas durante a pandemia estão disponíveis nos canais do Detran-RJ - Divulgação/Detran

Publicado 20/09/2022 12:30 | Atualizado 20/09/2022 13:18

Rio - Iniciado em julho, o calendário de renovação para renovação de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) vencidas há mais de um ano, no período de janeiro a junho de 2021, fechará no próximo dia 30 de setembro. Com o prazo perto do fim, motoristas ainda podem requerer a renovação de forma simplificada no Posto Digital do Detran-RJ , serviço disponível no site do departamento. Com isso, não é preciso agendar o atendimento presencial nos postos físicos.Em março deste ano, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) anunciou o novo calendário de renovações após a retomada dos serviços suspensos durante a pandemia de covid-19. No dia 31 de dezembro se encerra o prazo para carteiras vencidas entre julho de 2021 e março de 2022.Para CNHs vencidas a partir de abril de 2022, o limite voltou a ser o estabelecido em lei. Isso significa que as carteiras são válidas até 30 dias após a data do vencimento. O mesmo calendário vale para as Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACCs).