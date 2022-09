Comunidade LGBTQIA+ não se sente livre para exercer sua orientação sexual e/ou identidade de gênero - Pixabay

Publicado 23/09/2022 21:32 | Atualizado 23/09/2022 21:32

São Paulo - Mais de 15,5 milhões de brasileiros se identificam como LGBTQIA+ , sigla para lésbicas, gays, bissexuais, queers, intersexuais e outros. O dado é de uma pesquisa do Instituto Datafolha , encomendada pela Havaianas e divulgada na quarta-feira (21).



Segundo o lenvatamento, o número corresponde a 9,3% da população do país com 16 anos ou mais. O percentual de pessoas que se identificam como LGBTQIA+ tendem a ser maior entre alguns grupos: aqueles que vivem em regiões metropolitanas (11%), indivíduos mais jovens (18% na faixa etária de 16 a 24 anos e 13% entre 25 e 34 anos) e aqueles com ensino superior (11%).

A pesquisa mostrou que a comunidade LGBTQIA+ ainda não se sente plenamente livre para exercer sua orientação sexual e/ou identidade de gênero. Entre os LGBTQIA+ economicamente ativos, 62% não falam com frequência sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho por medo de retaliação no mercado de trabalho. Já entre os economicamente inativos, sete em cada dez sentem que não são avaliados apenas pelas suas qualificações profissionais em entrevistas de emprego.



O medo dessas pessoas não é em vão. O levantamento mostra que a intolerância contra esse grupo ainda é grande no Brasil. Entre os entrevistados, três em cada cinco pessoas afirmaram não se sentir à vontade com demonstrações de afeto entre casais homoafetivos. Uma em cada quatro também disse não concorda totalmente que essas pessoas devem ter os mesmos direitos.



A pesquisa foi realizada entre os meses de maio e junho de 2022, com uma amostra de 3.674 pessoas a partir de 16 anos de todas as classes econômicas. A amostra é representativa da população brasileira, ou seja, mantém as mesmas características do total da população com 16 anos ou mais. A amostra abrange todo o país, distribuída em cerca de 120 municípios das cinco regiões brasileiras, na proporção que cada região representa no total da população.