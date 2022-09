Silas Malafaia - Reprodução

Silas MalafaiaReprodução

Publicado 27/09/2022 20:57 | Atualizado 27/09/2022 20:59

Brasília - A viagem do pastor Silas Malafaia a Londres e a Nova York para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro nas cerimônias fúnebres da rainha Elizabeth II e na Assembleia Geral das Nações Unidas foram custeadas por dinheiro público. As informações foram reveladas pelo colunista Rodrigo Rangel, do portal Metrópoles.

Ainda segundo o jornalista, o governo também pagou as despesas do padre Paulo Antônio de Araújo, outro integrante da comitiva do presidente. Tanto o padre quanto o pastor não ocupam um cargo no governo.

A informação do pagamento da viagem pelo governo foi confirmada pelo próprio Malafaia, que conversou com o colunista. Segundo o pastor, havia um fim religioso na agenda de Londres, uma vez que o presidente foi à cidade participar dos funerais da rainha, o que justificaria sua presença na viagem.

Quanto a Nova York, ele disse que apenas seguiu acompanhando a comitiva presidencial — da Inglaterra, Bolsonaro foi direto para os Estados Unidos.

Bolsonaro esteve na Inglaterra e nos Estados Unidos entre os dias 18 e 20 deste mês.