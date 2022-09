Cerca de 22 mil produtos veterinários também foram recolhidos - Divulgação/Ministério da Agricultura

Cuiabá - Mais de 44 toneladas de agrotóxicos adulterados e 22 mil produtos veterinários foram apreendidos nesta quarta-feira, 28, em Campo Verde, no Mato Grosso. A apreensão em um estabelecimento de insumos é resultado de uma operação conjunta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Polícia Civil do Mato Grosso. O objetivo das autoridades é combater a venda de insumos agropecuários ilegais.

Na operação, duas pessoas pessoas foram presas em flagrante por crimes contra as relações de consumo e saúde pública. Por causa da apreensão, o estabelecimento foi fechado. A ação, batizada de Ronda Agro XXV, também causou um prejuízo superior a R$ 5 milhões aos infratores.

De acordo com a pasta, os agrotóxicos foram encontrados em uma linha de produção insalubre, na qual eram misturados a um produto tóxico. O componente não é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Após a prática ilegal, os produtos eram direcionados pela empresa para o mercado agrícola.

Agrotóxicos foram encontrados em uma linha de produção insalubre, onde eram misturados a um produto tóxico e adulterados Divulgação/Polícia Civil As investigações começaram após serem encontrados altos níveis do inseticida Fipronil no fígado de um bovino abatido em frigorífico. A detecção viola o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC Animal) e foi feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA). Outras análises laboratoriais foram feitas para averiguar a presença do mesmo inseticida em produtos veterinários.

Para ter registro no Mapa, os agrotóxicos precisam passar pela análise técnica dos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura. "Esta operação demonstrou a importância da integração e atuação do Mapa nas diversas fases da cadeia produtiva, até a punição administrativa e penal dos infratores, com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso", destacou o auditor fiscal federal agropecuário, Alexandre Siqueira.

O delegado de Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, Vitor Teixeira, também ressaltou a importância da operação conjunta que "para o combate a atividades ilícitas com insumos agropecuários, que podem pôr em risco o agronegócio do estado do Mato Grosso".