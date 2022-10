'Ladrão de marmitas' ainda não foi encontrado - Reprodução

'Ladrão de marmitas' ainda não foi encontradoReprodução

Publicado 01/10/2022 14:34 | Atualizado 01/10/2022 15:20

Uma câmera de segurança flagrou quando um cachorro caramelo invadiu o refeitório de uma empresa, em Maringá, e "roubou" a marmita de um funcionário. A cena inusitada ocorreu na manhã de quarta-feira, 28.



O "roubo" ocorreu por voltas das 11h. Nas imagens, é possível ver que os funcionários da empresa haviam recebido o carregamento de marmitas para o almoço quando o "ladrão" entrou no pátio.



Ao pegar a marmita, o cachorro saiu rapidamente do refeitório sem que ninguém percebesse. A vítima só descobriu ter ficado sem o almoço depois de ver as imagens gravadas pelas câmeras de segurança. Até o momento, o “ladrão de marmitas” não foi encontrado.