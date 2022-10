Ação contou com 16 policiais federais - Divulgação/Polícia Federal

Ação contou com 16 policiais federaisDivulgação/Polícia Federal

Publicado 03/10/2022 13:57 | Atualizado 03/10/2022 14:00

Juazeiro (BA) - A Polícia Federal apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (3), quase 600 quilos de entorpecentes dentro de um veículo na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia. O motorista, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante.

De acordo com as investigações, o condutor partiu de São Paulo e levava a droga para a cidade baiana de Juazeiro e para Petrolina (PE), divisa com a Bahia. A ação contou com a participação de 16 policiais federais.

A PF não deu detalhes de como chegou até o suspeito. O homem vai responder pelo crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

O caso vai continuar sendo investigado pela polícia para apurar os detalhes do crime e identificar outros suspeitos.