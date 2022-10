Duas estão internadas na unidade de saúde Santa Casa de Pontal - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/10/2022 10:03 | Atualizado 05/10/2022 11:03

São Paulo- Uma pessoa morreu e mais de 70 precisaram de atendimento médico após vazamento de um gás tóxico, que não foi identificado, em um casa no bairro Campos Elíseos, no município de Pontal, em São Paulo. O caso aconteceu na noite desta terça-feira, 4, e moradores precisaram ser evacuados.

O secretário de Governo de Pontal, Abnevaldo Neves Silva confirmou à "EPTV", filiada da TV Globo, que uma mulher morreu no local. Ela seria a moradora da casa de onde a substância química teria sido vazada. De acordo com a informação, ela estaria utilizando produtos de limpeza fabricados no local na hora do incidente. As causas ainda serão investigadas.

Dois moradores foram entubados e transferidos para hospitais de Sertãozinho (SP) e Ribeirão Preto (SP) e outras duas estão usando cateter de alto fluxo na unidade de saúde Santa Casa de Pontal.

“O que chegou para a gente é que há uma casa que está soltando uma fumaça preta, e ela está causando esse reboliço da cidade. O Corpo de Bombeiros isolou a área”, informou ao portal G1 o vice-prefeito da cidade, João Henrique Dias Pedro. A rede municipal de saúde atendeu mais de 70 pessoas até às 23h desta terça, 4.

Nas redes sociais, o perfil da Prefeitura de Pontal publicou três comunicados desde o acidente. Eles pediram para que os moradores da região utilizem máscara de proteção, e que caso sintam ardência no rosto, devem deixar o local. O Ginásio de Esportes ADIB Damião está aberto para acolher os afetados.

Além disso, o município informou que todos os serviços públicos, exceto os de saúde, estão suspensos. Não haverá aulas na cidade, tanto em escolas públicas, quanto particulares.