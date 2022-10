As tirolesas estão entre as principais atrações turísticas do local, além das praias, dunas e passeios de buggy - Reprodução

Publicado 11/10/2022 12:09 | Atualizado 11/10/2022 12:37

Um homem, 39, morreu após cair de uma tirolesa na praia de Canoa Quebrada, popular destino de férias no litoral do Ceará, na segunda-feira, dia 10. Sergio Murilo Lima de Santana foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social cearense (SSPDS-CE), a estrutura da tirolesa cedeu, o que fez com que a vítima caísse no chão.



A Polícia Civil do Estado do Ceará iniciou as oitivas relacionadas ao caso. O proprietário do equipamento e um funcionário foram identificados e já prestaram depoimento. A polícia aguarda o resultado do laudo que será emitido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A SSPDS também informou que as investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Aracati, município do qual Canoa Quebrada faz parte



Sergio Murilo Lima de Santana estava no Ceará com a companheira havia, pelo menos, seis dias. Ele chegou a publicar em sua conta no Instagram um vídeo em um hotel de Fortaleza. As tirolesas estão entre as principais atrações turísticas do litoral do Ceará, além das praias, dunas e passeios de buggy.

Nas redes sociais, o homem costumava postar as viagens que fazia no Brasil e em outros lugares do mundo, como Portugal e França. Amigos e familiares publicaram mensagens de pesar pela morte de Murilo. "Mais um amigo que se vai. Uma fatalidade. Que Deus te receba de braços abertos", comentou um amigo de Murilo.

Sergio Murilo Lima de Santana estava no Ceará com a companheira havia, pelo menos, seis dias Reprodução