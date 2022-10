Frentista provoca incêndio em posto de gasolina - Reprodução/Twitter

Frentista provoca incêndio em posto de gasolina Reprodução/Twitter

Publicado 11/10/2022 21:54

São Paulo - Um frentista colocou fogo em um carro que estava sendo abastecido em um posto de gasolina localizado na cidade de Marabá, no estado do Pará. O caso aconteceu no último dia 6 de outubro. O funcionário provocou o incêndio depois de acender um isqueiro ao lado do tanque do veículo.

Vídeos que circulam na internet mostram que, após perceber a geração da chama, o frentista corre para buscar um extintor para conter o fogo. As chamas foram controladas cerca de um minuto após o início do incêndio. Assista:

Frentista acende isqueiro e provoca incêndio em carro no Pará pic.twitter.com/yb3EiaFDyS — Babilônia (@hamudaniel19) October 11, 2022

O Posto Tida, onde ocorreu o incidente, informou que o caso aconteceu às 15h26 e o funcionário desrespeitou "todas normas de seguranças e o regulamento do posto", além de classificar o ato como "intencional".

"Após o ocorrido, fizemos o registro do boletim de ocorrência e entregamos os vídeos às autoridades policiais. Consequentemente, foi feita a rescisão contratual por justa causa, pela gravidade do ato", informou o estabelecimento em nota divulgada via redes sociais.

O posto informou ainda que a atitude do frentista poderia ter causado danos ainda maiores às pessoas que estavam no local no momento do incêndio. Além disso, foi informado que o cliente do estabelecimento recebeu todo o suporte.

"Com o cliente, demos todo o suporte. Levamos o carro até à concessionária da marca e realizamos o reparo devido. Que foi um polimento de pintura e a desmontagem da tubulação para retirar o pó químico que foi usado para apagar o fogo. A nossa maior preocupação é com o bem mais precioso, que é a vida e a saúde física e mental", informa o texto assinado por Cyro Tida, André Tida, proprietários do posto.