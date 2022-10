Mário César Camargo morre aos 75 anos - Reprodução

Mário César Camargo morre aos 75 anos

Publicado 12/10/2022 09:13 | Atualizado 12/10/2022 09:13

São Paulo - O ator Mário César Camargo morreu nesta segunda-feira após sofrer mal súbito e cair na rua, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a família, o artista de 75 anos será velado nesta quarta, no Teatro Marília, também na capital mineira.

Mário César morava em Belo Horizonte desde 1988 e deixa mulher, Monica Belisário, e um filha, Laura, de 29 anos. Amigos do ator fizeram publicações em homenagem ao artista nas redes sociais.

O artista esteve em diferentes produções da Globo, Record e Band. Na emissora carioca, ele atuou nas novelas "Terra Nostra", "Coração de Estudante", "Chocolate com Pimenta", "Começar de Novo" e "Insensato Coração". Além disso, ele esteve nas séries "Sob Nova Direção" e "Supermax".

Na Band, ele trabalhou em "Amor e Intrigas" e "O Cometa". Já na Record, ele atuou em "Amor e Intrigas" e "Cidadão Brasileiro". O diretor teatral Ruy Cortez lamentou a morte. "Conheci o Marinho na produção do Rei Lear (2000) e ficamos muito amigos. Grande ator, excepcional companheiro de trabalho, alto astral, carinhoso, uma pessoa deliciosa de se ter por perto. Bella Ciao do Abreu, Fica Frio do Bortolotto são alguns dos inúmeros trabalhos que ele fez lindamente. Vai fazer grande falta. Vá em paz querido! Muito amor pra você!", escreveu.