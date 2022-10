Após dois anos com restrições por conta da pandemia, o Santuário Nacional voltou a receber os devotos com sua capacidade máxima - Reprodução: Gustavo Cabral

Após dois anos com restrições por conta da pandemia, o Santuário Nacional voltou a receber os devotos com sua capacidade máximaReprodução: Gustavo Cabral

Publicado 12/10/2022 15:41 | Atualizado 12/10/2022 15:56

Aparecida (SP) - Após dois anos suspensa devido à pandemia de covid-19, a tradicional celebração de fiéis em homenagem ao dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, voltou a ser presencial nesta quarta-feira, 12, em Aparecida, interior de São Paulo. O local concentra grande movimentação e reúne milhares de devotos de todo o país.

A programação, que conta com sete missas ao longo do dia, teve início à meia noite com uma vigília Mariana encerrada às 4h30 da manhã. As missas estão sendo realizadas sem restrições de público e atividades como a alvorada — que foi realizada às 4h50 —, além da procissão também foram retomadas.

Na principal missa do dia celebrada às 9h, Dom Orlando Brandes fez um forte discurso durante a homilia onde condenou os "dragões da fome, do ódio, da mentira e do desemprego". Às vésperas do segundo turno das eleições, o religioso reiterou a importância de exercer o direito do voto.

"Nossa Senhora gloriosa no céu, depois da cruz e do céu, é a nossa pátria definitiva. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido — a pandemia —, mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome. O dragão da incredulidade. Com Maria vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça que o povo merece porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida", disse Dom Orlando Brandes.

Seja pelos corredores do Santuário ou pela Passarela da Fé, é possível encontrar centenas de fiéis, agradecendo e fazendo promessas à Virgem encontrada nas águas do Rio Paraíba. O nicho onde está a imagem de Nossa Senhora é o espaço mais visitado, mas o movimento de peregrinos também é grande na Sala das Promessas e nas missas realizadas ao longo do dia.

O interior da Basílica pode receber até 35 mil pessoas por missa. No ano passado, por exemplo, o público foi limitado a 2,5 mil fiéis em cada celebração, com três pessoas por banco. Com movimento intenso de devotos desde o fim de semana, o Santuário Nacional acolheu os romeiros ao longo da madrugada.

fotogaleria



Após outras celebrações, os sinos foram tocados em homenagem à padroeira. No mesmo horário, às 12h, foi realizada a missa das crianças — simbolicamente o dia das crianças também é celebrado no dia 12 de outubro —. Antes do encerramento serão realizadas mais duas missas — 14h e 16h —, sendo a primeira com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que cumpre a sua agenda de campanha. O encerramento da festa da padroeira está previsto para às 19h15, com a realização de uma missa, seguida de um show pirotécnico. Após outras celebrações, os sinos foram tocados em homenagem à padroeira. No mesmo horário, às 12h, foi realizada a missa das crianças — simbolicamente o dia das crianças também é celebrado no dia 12 de outubro —. Antes do encerramento serão realizadas mais duas missas — 14h e 16h —, sendo a primeira com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que cumpre a sua agenda de campanha. O encerramento da festa da padroeira está previsto para às 19h15, com a realização de uma missa, seguida de um show pirotécnico.

Programação desta tarde

- 15h - Consagração Solene na Basílica Histórica

- 16h - Missa

- 18h - Angelus e procissão solene na Basílica Histórica

- 19h15 - Missa de encerramento

- Após missa, show pirotécnico

Onde assistir à celebração