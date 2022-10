Cordonas nascem dentro de cartela de ovos em um mercado no Piauí | Brasil | O Dia

Ovos eclodiram dentro da cartela - Reprodução

Ovos eclodiram dentro da cartelaReprodução

Publicado 13/10/2022 18:55

O nascimento de quatro codornas em uma prateleira de um mercado em Campo Maior, no Piauí, espantou o gerente e um funcionário do estabelecimento. O ocorrido viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, no entanto, o caso aconteceu no dia 21 de setembro. As aves foram resgatadas com vida, porém morreram logo em seguida. De acordo com especialistas, a eclosão dos ovos que estavam à venda aconteceu por conta do calor de 37ºC do local.

Segundo o gerente, Fábio Gomes, por volta das 16h o funcionário Manoel Pereira o chamou para avisar de um barulho estranho na prateleira. Quando se aproximaram, ambos perceberam que havia um movimento dentro da cartela de ovos.

O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que Fábio abre a caixa e encontra os filhotes. Duas aves morreram alguns minutos depois, já a que foram entregues para o fornecedor de ovos morreram no dia seguinte.

O zootecnista, Bruno Costa, entrevistado pelo G1, explicou que o nascimento dos animais indicava que os ovos estavam fecundados. Segundo ele, os ovos que estão à venda não devem possuir embriões por conta do tempo de prateleira. Normalmente, leva 17 dias para os filhotes nascerem, porém a variação de temperatura pode acelerar ou atrasar a eclosão.

“Ovo fértil, uma temperatura que se aproxime dos 37°C e uma umidade que passe dos 60%, deram condições para a eclosão. A temperatura acima da ideal, 37,2°C, pode antecipar a eclosão. Abaixo, pode atrasar. Ambos os casos trazem prejuízos de desenvolvimento para as aves”, informou ao G1.

O especialista ainda afirmou que legalmente os mercados só podem vender ovos de granjas fiscalizadas e que tenham apenas fêmeas. De acordo com ele, as empresas que trabalham com pintos vendem lotes sexados e que a venda só é permitida para granjas com o selo de aprovação da SIM (Selo de Inspeção Municipal), SIE (Selo de Inspeção Estadual) ou SIF (Selo de Inspeção Federal)”.

O mês de setembro é conhecido no Piauí como o marco do início do B-R-O bró. A expressão faz referência aos meses que terminam com “bro”, considerada a época mais quente do ano.