Sete pessoas morrem em acidente na BR-356 em Minas GeraisReprodução/Redes Sociais

Publicado 17/10/2022 18:29 | Atualizado 17/10/2022 18:30

Belo Horizonte - Sete pessoas, incluindo duas crianças, morreram em um acidente automobilístico ocorrido ontem (16) à noite, em Ouro Preto (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos quatro veículos colidiram na altura do km 88 da Rodovia BR-356, que liga a Zona da Mata Mineira aos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Militar (PM), o acidente pode ter sido causado pela imprudência de um motorista que teria tentado fazer uma ultrapassagem em trecho proibido.

Ao menos outras oito pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), tendo sido levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.

Além de bombeiros militares, policiais do Comando de Policiamento Rodoviário, da PM, e servidores do Samu, a ocorrência também mobilizou brigadistas de Itabirito, uma ambulância da prefeitura de Ouro Preto e guinchos que removeram os veículos da rodovia.

O tráfego de veículos nas proximidades do local do acidente ficou interrompido por quase seis horas, tendo sido liberado no fim da noite.