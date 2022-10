Autor do crime foi preso em flagrante, pela Polícia Civil, ao tentar se desfazer do corpo da vítima - Reprodução

Autor do crime foi preso em flagrante, pela Polícia Civil, ao tentar se desfazer do corpo da vítimaReprodução

Publicado 18/10/2022 11:15

Patos de Minas (MG) - Um homem matou a namorada a pauladas após sentir ciúmes durante uma relação sexual a três no sábado, 15, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. O autor do crime foi preso em flagrante, pela Polícia Civil, ao tentar se desfazer do corpo da vítima. A mulher foi morta com golpes desferidos com um pedaço de madeira em agressões que duraram mais de uma hora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem, de 32 anos, estava em casa com a namorada, de 23 anos, quando eles decidiram convidar uma outra pessoa para um momento íntimo, conhecido como ménage — sexo envolvendo três pessoas. Foi então que o casal chamou um rapaz para participar da relação sexual. Em determinado momento, o homem sentiu ciúmes da vítima com o convidado e começou a agredi-la com chutes na cabeça. Logo depois, ele pegou um pedaço de madeira e prosseguiu com as agressões.

Ele foi preso após o rapaz que participava da relação, e estava sendo mantido em cárcere privado, conseguir fugir e acionar a polícia. Ao chegar no local, os agentes encontraram o assassino do lado de fora da residência, enquanto lá dentro o corpo da mulher estava envolvido por sacos plásticos e fita adesiva — o que fez os agentes suspeitarem de que ele estivesse tentando se livrar das evidências do assassinato.

"Recebemos a informação de que teria ocorrido um homicídio na madrugada. Iniciamos as investigações, colhemos o depoimento de uma testemunha chave sobre o caso. Quando verificamos que havia uma veracidade muito grande no que a testemunha falava, informamos ao poder judiciário e ao Ministério Público. Conseguimos um mandado de busca e apreensão. (...) No local, nós encontramos o autor, que já confessou a autoria no caso, que teria realmente matado a sua namorada por ciúmes. Entramos na residência para verificar e encontramos o corpo envelopado e todo coberto por plástico, provavelmente com a intenção de se desfazer desse corpo o mais rápido possível", disse o delegado responsável pela ocorrência, Luís Mauro Sampaio..

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que, assim que acionada, "deslocou a perícia técnica ao local dos fatos onde foram realizados os primeiros levantamentos. Por meio da Central Estadual do Plantão Digital, o suspeito foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de homicídio".

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). Um inquérito foi instaurado para apurar o caso, que segue sendo investigado pela 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Patos de Minas.