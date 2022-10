Desmatamento está em crescimento desde 2018 - Reprodução

Desmatamento está em crescimento desde 2018Reprodução

Publicado 18/10/2022 16:50

Os dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) mostram que o desmatamento na Amazônia Legal atingiu 9.069 km² entre janeiro e setembro de 2022. Este é o maior número de área desmatada em 15 anos. A área florestal derrubada corresponde a oito vezes a cidade do Rio de Janeiro, segundo o Imazon. De acordo com os dados do instituto, o desmatamento está em crescimento desde 2018.



O gráfico mostra que entre 2008 até 2017, os números foram oscilando entre 1.000 km² e 3.500 km². A menor área desmatada nesses 15 anos ocorreu em 2013, quando atingiu 1.008 km². Ainda segundo dados do Imazon, a degradação florestal causada pela extração de madeira e pelas queimadas cresceu quase cinco vezes e passou de 1.137 km² em setembro de 2021 para 5.214 km² em setembro de 2022, uma alta de 359%. O órgão ainda revela que apenas dois estados concentraram 96% da área degradada na Amazônia nos últimos anos: Mato Grosso, com 3.865 km² afetados (74%), e Pará, com 1.127 km² (22%).



O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou, na semana passada, dados que mostram os números de desmatamento na Amazônia somente no mês de setembro desde 2015. Segundo o órgão, o ano de 2022 também é o maior, alcançando 1.454 km² de área derrubada, ficando próximo do ano de 2019, quando os números chegaram a 1.453 km².