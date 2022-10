Autor do crime teria ido até a casa da vítima para pedir comida - Reprodução

A Polícia Civil está a procura de um morador em situação de rua suspeito de matar a tiros um homem, de 50 anos. O caso aconteceu no domingo, 16, no bairro Verde Vale, em Sete Lagoas, região Central de Minas Gerais. O autor do crime teria ido até a casa da vítima para pedir comida.

Segundo a polícia, o homem ouviu chamarem no portão e foi ate o local. Na frente da casa, encontrou o morador de rua pedindo comida. Vendo a sua situação, a vítima retornou para buscar a bíblia e fazer uma oração ao homem.

Nesse momento, o suspeito acertou quatro disparos contra a vítima. O homem chegou a ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas morreu no local.

Testemunhas disseram à polícia que o autor estava pela região desde o início da tarde e já teria pedido comida na casa da vítima em outro horário. A Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de segurança dos comércios da região para identificar o suspeito e já investiga o caso.