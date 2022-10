Itens não puderam ser entregues aos destinatários e prazo para reclamações foram esgotados - Reprodução

Publicado 20/10/2022 09:25

São Paulo - Os Correios de São Paulo realizarão na próxima segunda feira, 24, um leilão de 41 mil itens que não puderam ser entregues aos destinatários com prazos para reclamação esgotados. Os valores começam em lotes de R$ 1.603,90 e chegam a um máximo de R$ 33.799,50, com dez separações no total. Estão inclusos na lista produtos eletrônicos, como celulares e notebooks, bijuterias, acessórios para veículos, vestuários, utensílios, dentre outros.



Os itens oferecidos no leilão são classificados como "refugo", que são aqueles que não foram reclamados por destinatários e remetentes antes que o prazo voltado à reivindicação fosse esgotado. A regra é prevista pelo Código de Defesa do Consumidor



Para participar, basta se cadastrar na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. Após isso, deve ser feita uma solicitação de negociação via chat. Caso as propostas não atinjam valor igual ou superior ao mínimo de venda, o item será classificado como "revogado". Se houver empate em valores oferecidos, será feita uma disputa final entre os dois concorrentes.



Também é possível visita presencial aos lotes na sede dos Correios, localizada na Rua Mergenthaler, 592, 3º Andar, Bloco III. Os horários de atendimento valerão entre os dias 19 e 20 de outubro, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h. É necessário agendar a ida com antecedência nos telefones (11) 4313-9452/4313-8085.