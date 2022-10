A ação foi realizada pelo GATE, na manhã desta sexta-feira, 21 - Divulgação/Polícia Militar

A ação foi realizada pelo GATE, na manhã desta sexta-feira, 21Divulgação/Polícia Militar

Publicado 21/10/2022 10:50 | Atualizado 21/10/2022 13:14

Um casal foi feito refém durante três horas dentro do próprio carro de luxo, um Range Rover Evoque, na manhã desta sexta-feira, 21, na Estrada do Sabão, em Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo. Eles estavam a caminho do trabalho quando foram abordados por um criminoso por volta das 7h. A dupla foi liberada às 10h.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) atuou para libertar as vítimas do sequestro. O reforço policial foi mobilizado e as negociações foram iniciadas.

Segundo o portal 'G1', as vítimas informaram que o bandido estava fazendo transferências bancárias com os celulares deles. O cárcere começou após uma perseguição policial. Em um vídeo divulgado pela 'TV Globo' e gravado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que a PM persegue o veículo, que bate em um ônibus e em um outro carro até parar. Em seguida, os agentes se aproximam e apontam armas em direção ao carro de luxo roubado.

Outros dois bandidos envolvidos fugiram antes da abordagem. O criminoso que ficou foi preso no final da ação. A namorada do sequestrador ajudou na negociação. Ela chegou por volta das 9h e ficou em uma distância segura, para contribuir na libertação dos reféns. O local ficou isolado para proteção de todos os evolvidos, proporcionando condições para que as equipes policiais pudessem avançar no acordo.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta de 7h40. A mulher foi liberada às 9h35 e amparada pelos policiais militares. Ela passou por atendimento médico. O homem foi libertado às 10h, quando o criminoso se entregou. Ele foi imobilizado pelos policiais militares do GATE e preso. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar ressaltou a importância da população na comunicação imediata ao telefone 190 sobre qualquer anormalidade. "Isso proporcionou rápida resposta das equipes policiais, a libertação das vítimas ilesas e a prisão do criminoso", informou a corporação.