Família denuncia racismo contra crianças em quiosque do McDonald’s em CampinasReprodução

Publicado 25/10/2022 20:13 | Atualizado 25/10/2022 20:16

São Paulo - A Polícia Civil de Campinas investiga um caso de injúria racial supostamente praticado por um atendente de um quiosque de sorvete do McDonald 's contra duas crianças negras no domingo (23), em um shopping de Campinas, interior de São Paulo. A avó registrou um boletim de ocorrência de injúria racial e a família usou as redes sociais para fazer a denúncia.

O caso aconteceu no domingo à noite, quando a avó e os dois netos foram até o quiosque para comprar sorvete. Segundo a família, o atendente se recusou a vender a sobremesa para duas crianças, uma menina de 9 anos e um menino e 6 anos, que são negros.

A avó estava com os dois netos na fila do quiosque de sorvete e, quando chegou a vez deles, o atendente disse que o sorvete tinha acabado. A família foi para outra lanchonete, mas de lá a menina viu o funcionário vendendo sorvete para outros clientes brancos e contou para a avó.

"Na hora que eu chegue lá, que voltei lá perguntei para o moço: você não vendeu sorvete porque meu neto era negro? Ele estava atendendo um casal branco. Ele olhou na minha cara, me deu um sorriso e me ignorou. Perguntei de novo é porque meus netos são negros? Aquilo me doeu muito. Só tinha visto racismo pela televisão. Estou chocada", disse a avó Márcia Aparecida da Silva.

Durante a confusão, dona Márcia ainda chamou a mãe das crianças e contou o que tinha acontecido. Ela foi ao shopping encontrar com os filhos e entender o caso.

"Cheguei lá e conversei com a gerente. Ela me ofereceu um tíquete como pedido de desculpas. Não aceitei. Meus filhos não estão passando fome. Eles não foram pedir nada para o McDonald's, estavam com dinheiro. Querer pagar um crime com um tíquete é muito grave", avaliou a mãe Pamella Francine de Amorim Nascimento.

A mãe também usou as redes sociais para denunciar o episódio. A postagem teve mais de 11 mil curtidas e 530 comentários. "Minha filha não foi para escola na segunda-feira traumatizada. É muito cruel. Vou lutar até o fim. Quero justiça", afirmou a mãe.

Em nota, o McDonald's disse que apura os fatos denunciados pelos clientes. A empresa ressaltou ainda que "repudia toda e qualquer forma de preconceito e que tem um compromisso inegociável com a promoção de um ambiente respeitoso e inclusivo em todos os seus restaurantes, realizando um trabalho contínuo como o Comitê de Diversidade e Inclusão, treinamentos e políticas que conscientizam os funcionários sobre o respeito às individualidades de colegas e clientes."

Já o Campinas Shopping disse que está acompanhando o caso com o lojista e o cliente e completou que "repudia todo e qualquer ato de racismo, preconceito e discriminação" O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP), de Campinas.