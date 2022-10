Segundo os socorristas, a criança chegou à unidade hospitalar estável - Reprodução

Segundo os socorristas, a criança chegou à unidade hospitalar estávelReprodução

Publicado 28/10/2022 09:54 | Atualizado 28/10/2022 10:16

Uma menina de 9 anos caiu do 3º andar de um prédio e foi resgatada pela vizinha, que conseguiu evitar o choque da criança com o chão, na quarta-feira, 26, em João Pessoa, no Paraíba. A morada, que mesmo em período pós-cirúrgico, viu a menina pendurada na janela e não hesitou em segurá-la. A queda, de cerca de oito metros, foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível ver a menina pendurada com o corpo completamente fora do apartamento, que fica em um prédio no Bairro dos Novais. Em seguida, o síndico sai do bloco na frente de onde a criança está e entra no prédio para subir até o apartamento. Neste momento, a vizinha, Thallyta Kelciene, se levanta e abre os braços embaixo de onde a menina está. No mesmo segundo, a criança despenca e é segurada por Thallyta, que logo em seguida levanta a menina.

Criança de 9 anos cai do 3º andar e é salva por vizinha#ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/CyNYPcf5PO — Jornal O Dia (@jornalodia) October 28, 2022

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a criança para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde a vítima recebeu atendimento médico de emergência e segue em observação. Segundo a assessoria da unidade de saúde, a menina tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o quadro clínico é considerado estável.

A cuidadora de idosos Thallyta Kelciene, 30, que resgatou a criança, está se recuperando de uma cirurgia de apendicite e, por isso, está passando uns dias no apartamento de uma amiga que mora no prédio. Pouco antes da queda, ela desceu do apartamento e ficou sentada do lado de fora do prédio.

"O síndico passou correndo, desesperado e gritou algo como 'segura'. Eu não entendi direito, mas olhei para cima e vi a menina pendurada. Eu não pensei em nada, nem na cirurgia. Me levantei, dei dois passos e fiquei embaixo dela porque sabia que ela ia cair", conta. Segundos depois, a menina caiu.

"Ela despencou e bateu bem forte do lado esquerdo do meu pescoço, peito, nos meus braços, rodou e caiu no chão. Eu nem quis olhar porque pensei que ela estaria muito machucada. Mas quando vi, percebi que não aconteceu nada com ela, graças a Deus", diz.

"Tava tendo uma zoada de carreata política na rua, e ela não gostou do barulho que o pai dela me contou. Ele me agradeceu bastante. Mas eu faria tudo de novo, foi instinto", afirma Thallyta.

A cuidadora, que fez aniversário na quinta-feira, 27, conta que ação foi um presente de Deus, pela data: "Quinta foi o meu aniversário e sinto que foi um presente de Deus o que eu pude fazer por essa menina. Estou muito grata. Eu só machuquei um pouco a mão. Mas o bombeiro disse que se ela caísse direto no chão, provavelmente não sobreviveria", contou.

Em entrevista à 'TV Cabo Branco', afiliada a Rede Globo, Erasmo Henrique, o pai da menina, diz que a criança foi amparada por Deus. "Eu sempre tenho em mente, Deus usa quem ele quer da forma que ele quer, não é a toa que aquela pessoa estava lá embaixo", afirma. Ele agradece a vizinha, "ela salvou a vida da minha filha. Primeiramente Jesus, meu Deus todo poderoso, só tenho a agradecer a Deus e a ela. Deus usou ela e ela se deixou ser usada por Deus", disse.