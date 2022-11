Duas vítimas do atropelamento encontram-se internadas em estado grave - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/11/2022 20:22

O bloqueio feito por caminhoneiros na Rodovia Washington Luís, na altura do município de Mirassol, no interior de São Paulo, quase termina em tragédia. Na tarde desta quarta-feira, 3, um motorista atropelou 16 pessoas — entre elas duas meninas de 10 e 11 anos — no momento em que policiais militares negociavam com os manifestantes a liberação das pistas. As vítimas foram levadas para hospitais da região, sendo que duas delas encontram-se em estado grave.

De acordo com o coronel Carlos Henrique Forner, do Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), os PMs negociavam com os líderes dos caminhoneiros a liberação da rodovia, quando o motorista de um carro de passeio arrancou com o veículo, atropelando o grupo. Entre os feridos, há três policiais militares.“Estávamos em negociação com os manifestantes para poder desobstruir a via por completo. A negociação era pacífica, quando teve a interrupção total da pista. Alguns manifestantes chegaram a deitar na rodovia. Não houve uso de força, mas um condutor arrancou bruscamente sobre as pessoas", contou o coronel Forner.A Polícia Militar Rodoviária acionou ambulâncias de vários hospitais da região. Segundo a corporação, isso se deveu à preocupação de não sobrecarregar as unidades de saúde e de agilizar o atendimento às vítimas. O trânsito foi liberado por volta das 19h.Alguns dos manifestantes tentaram agredir o motorista, mas foram impedidos pelos policiais. A PM efetuou a prisão em flagrante e levou o condutor do veículo para a Divisão Especial de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto, onde ele foi autuado por tentativa de homicídio. A audiência de custódia do acusado acontecerá nesta quinta-feira, 3.A Polícia Militar Rodoviária informou apenas que duas das vítimas estão internadas em estado grave em hospitais da região. Quanto aos demais atropelados, não há notícia sobre suas condições de saúde.